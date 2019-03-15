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 Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети

Новозеландская полиция задержала подозреваемого в стрельбе в мечети
6:12   15 Марта 2019
Весь мир

Девять человек стали жертвами стрельбы в Новой Зеландии

Девять человек стали жертвами стрельбы в Новой Зеландии

Около пяти десятков человек могли пострадать во время стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч, сообщает местный информационный портал Stuff.

Портал со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погибли девять человек.

Ранее сообщалось, что в больницу были доставлены шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В момент инцидента в мечети находилось около трех сотен прихожан.

Радиостанция Radio New Zealand сообщала, что стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный в шлеме, очках и армейской куртке. Также телеканал 1 News сообщает о стрельбе в еще одной мечети, а также в городской больнице.

Полиция сообщает о заминированном автомобиле, который найден в трех километрах от мечети, где случилась стрельба. Подразделения вооруженной полиции стянуты к мечети.

На данный момент все школы города закрыты. Жителей просят не покидать жилища.

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Автор: Олег Королев
#новая зеландия #стрельба в мечети

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