Девять человек стали жертвами стрельбы в Новой Зеландии

Около пяти десятков человек могли пострадать во время стрельбы в новозеландском городе Крайстчерч, сообщает местный информационный портал Stuff.

Портал со ссылкой на источники сообщает, что в результате инцидента погибли девять человек.

Ранее сообщалось, что в больницу были доставлены шесть человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. В момент инцидента в мечети находилось около трех сотен прихожан.

Радиостанция Radio New Zealand сообщала, что стрельбу из автоматического оружия открыл неизвестный в шлеме, очках и армейской куртке. Также телеканал 1 News сообщает о стрельбе в еще одной мечети, а также в городской больнице.

Полиция сообщает о заминированном автомобиле, который найден в трех километрах от мечети, где случилась стрельба. Подразделения вооруженной полиции стянуты к мечети.

На данный момент все школы города закрыты. Жителей просят не покидать жилища.