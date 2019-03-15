Астронавты NASA продолжат летать к МКС на российских «Союзах»

Российские космонавты станут летать к Международной космической станции на новых американских кораблях, а астронавты США продолжат летать на российских «Союзах». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

На пресс-конференции он заявил, что стороны сохраняют принципы, согласно которым американцы продолжают летать на «Союзах», а россияне - на американских кораблях.

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев сообщал, что сейчас идут переговоры относительно того, чтобы после начала эксплуатации новых американских кораблей Dragon 2 и Boeing Starliner совместные запуски экипажей продолжились.

Также Крикалев заявлял, что начало полетов космических кораблей США для доставки экипажей на МКС в дополнение к российскому «Союзу» позволит обеспечить дублирование