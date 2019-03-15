Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле
Американский государственный флаг был снят с флагштока на территории посольства США в Каракасе, сообщает венесуэльский телеканал TVV.
На коротком видеоролике видно, как военный со свернутым флагом в руках подходит к американскому дипломату, стоящему возле входа в посольство. Военный обращается к нему, после чего они вместе заходят внутрь.
В четверг госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что все сотрудники диппредставительства США в Венесуэле покинули страну. О том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из республики, стало известно вечером в понедельник.
Министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса во вторник заявил, что Каракас дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
Fue retirado todo el personal diplomático de la embajada estadounidense en Venezuela. #TVVNoticias #EnVIVO por: https://t.co/Kd0eGB8vq2 pic.twitter.com/ef9nTknWNe— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) March 15, 2019