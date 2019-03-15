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 Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле
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 Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле
5:23   15 Марта 2019
Весь мир

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Американский государственный флаг был снят с флагштока на территории посольства США в Каракасе, сообщает венесуэльский телеканал TVV.

На коротком видеоролике видно, как военный со свернутым флагом в руках подходит к американскому дипломату, стоящему возле входа в посольство. Военный обращается к нему, после чего они вместе заходят внутрь.

В четверг госсекретарь Майкл Помпео сообщил, что все сотрудники диппредставительства США в Венесуэле покинули страну. О том, что Вашингтон отзовет весь оставшийся персонал из республики, стало известно вечером в понедельник.

Министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса во вторник заявил, что Каракас дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

 

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #каракас #посольство сша

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