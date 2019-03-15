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5:04   15 Марта 2019
Весь мир

Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг попали на МКС со второй попытки

Российский космонавт Овчинин и американский астронавт Хейг попали на МКС со второй попытки

Российский космический корабль «Союз МС-12» с космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтами Ником Хейгом и Кристиной Кук на борту пристыковался к Международной космической станции.

Овчинин и Хейг не попали на МКС 11 октября 2018 года из-за аварии. Корабль приземлился через двадцать минут после взлета.

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем стартовала с Байконура в 22:14 мск четверга. Спустя десять минут корабль отделился от третьей ступени ракеты и направился к МКС. Полет проходит по короткой схеме, состоящей из четырех витков вокруг земли (стандартная схема - 34).

После того, как произойдет выравнивание давления, экипаж откроет люки и перейдет на станцию.

Предполагается, что два члена прибывшего экипажа проведут на станции 204 дня, а еще один - девять месяцев. У российских космонавтов запланирован один выход в открытый космос, у американских астронавтов - три.

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Автор: Олег Королев
#мкс #алексей овчинин #союз мс-12 #ник хейг

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