КНР и США достигли серьезного прогресса по тексту торгового соглашения

США и Китай во время очередных телефонных переговоров достигли существенного прогресса по торговому соглашению, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Вице-премьер Госсовета КНР в четверг провел третий телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Отмечается, что беседа проходила по инициативе американской стороны. Переговорщики достигли существенного прогресса по тексту соглашения, отмечает агентство.

Накануне Мнучин заявлял, что американский лидер Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин из-за большого объема работы при обсуждении соглашения не будут встречаться в марте, как это ранее предполагалось.

Ранее Трамп заявлял, что намерен принять Си Цзиньпина на своей вилле во Флориде и выработать с ним договоренности. Трамп не обозначил сроки данной встречи.