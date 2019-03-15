Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Астронавты NASA продолжат летать к МКС на российских «Союзах»

Астронавты NASA продолжат летать к МКС на российских «Союзах»

 Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Астронавты NASA продолжат летать к МКС на российских «Союзах»

Астронавты NASA продолжат летать к МКС на российских «Союзах»

 Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле

Представители США сняли государственный флаг с посольства в Венесуэле
4:45   15 Марта 2019
Весь мир

КНР и США достигли серьезного прогресса по тексту торгового соглашения

КНР и США достигли серьезного прогресса по тексту торгового соглашения

США и Китай во время очередных телефонных переговоров достигли существенного прогресса по торговому соглашению, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

Вице-премьер Госсовета КНР в четверг провел третий телефонный разговор с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Отмечается, что беседа проходила по инициативе американской стороны. Переговорщики достигли существенного прогресса по тексту соглашения, отмечает агентство.

Накануне Мнучин заявлял, что американский лидер Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин из-за большого объема работы при обсуждении соглашения не будут встречаться в марте, как это ранее предполагалось.

Ранее Трамп заявлял, что намерен принять Си Цзиньпина на своей вилле во Флориде и выработать с ним договоренности. Трамп не обозначил сроки данной встречи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #китай #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...