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Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

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4:24   15 Марта 2019
Весь мир

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, который обязывает Госдеп США оценить угрозу «российского влияния» в Венесуэле.

Пресс-служба комитета отмечает, что «закон о предотвращении российско-венесуэльской угрозы» обязывает Вашингтон провести «оценку угрозы» приобретения российской стороной активов корпорации Citgo, основным акционером которой является венесуэльская государственная нефте компания PDVSA.

По мнению конгрессменов, Госдеп США должен «активизировать мониторинг ситуации» и представить конгрессу оценку угроз и стратегию по сдерживанию российского военного влияния в Венесуэле.

Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей США в полном составе.

Ранее сообщалось, что представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо в США встретился с руководством компании Citgo.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #конгресс сша #российское влияние #палата представителей сша

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