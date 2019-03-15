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 Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе
3:57   15 Марта 2019
Весь мир

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Около 50 стран могут нанести урон США, чем вызывают беспокойство американской администрации. Об этом сообщила представитель Госдепа США Кирон Скиннер.

Глава отдела политического планирования Госдепартамента заявила, что Вашингтон в конце XX века беспокоился по поводу двух игроков на международной арене, которые могли нанести урон США: Китая и СССР. По ее словам, пока США были заняты соперничеством с СССР, КНР пыталась держаться подальше от «холодной войны».

Скиннер отметила, что сейчас мир изменился и на текущий момент существуют около 50 стран, которые вызывают беспокойство американской стороны. По ее словам, теперь речь идет не только о странах, которые могут нанести массивный ядерный удар, но и государствах, которые могут навердить США через кибервойну, а также экономическое и информационное противостояние.

Представитель Госдепа подчеркнула, что главным испытанием дя США станут развивающиеся страны.

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Автор: Олег Королев
#сша #китай #госдеп #гибридная война

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