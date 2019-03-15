Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

 Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

 Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе
3:32   15 Марта 2019
Весь мир

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские военные начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории анклава в сторону Тель-Авива.

Армейская пресс-служба сообщает, что Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа. Военные пока не сообщают других деталей об объектах атак.

Также отмечается, что в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь прозвучали сирены воздушной тревоги. Ответственность за запуск ракет пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок, действующих в анклаве.

Вечером в четверг радикалы из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. Военные отмечают, что ущерба и пострадавших нет.

Подчеркивается, что вопреки заявлениям СМИ, система ПВО «Железный купол» не перехватывала ракету над городом.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с инцидентом проводит консультации с главами силовых ведомств.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#израиль #тель-авив #сектор газа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...