Израиль нанес удары по сектору Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские военные начали наносить удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на запуск двух ракет с территории анклава в сторону Тель-Авива.

Армейская пресс-служба сообщает, что Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям в секторе Газа. Военные пока не сообщают других деталей об объектах атак.

Также отмечается, что в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь прозвучали сирены воздушной тревоги. Ответственность за запуск ракет пока не взяла на себя ни одна из радикальных группировок, действующих в анклаве.

Вечером в четверг радикалы из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. Военные отмечают, что ущерба и пострадавших нет.

Подчеркивается, что вопреки заявлениям СМИ, система ПВО «Железный купол» не перехватывала ракету над городом.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с инцидентом проводит консультации с главами силовых ведомств.