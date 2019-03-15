Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

 Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

Комитет Палаты представителей США выступил за оценку угрозы влияния РФ в Венесуэле

 Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе

Более 50 стран в современном мире могут навредить США, заявили в Госдепе
3:08   15 Марта 2019
Весь мир

Мир начинает осознавать недопустимость американского диктата, заявили в МИД РФ

Мир начинает осознавать недопустимость американского диктата, заявили в МИД РФ

Конференция по Сирии в Брюсселе продемонстрировала, что большинству стран мира становится понятна недопустимость диктата со стороны США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат участвовал в третьей международной конференции по будущему Сирии и региона, которая прошла в Брюсселе под эгидой ООН и Евросоюза.

По его словам, конференция показала, что большинству международных и региональных игроков приходит понимание, что насильно указывать народам Ближнего Востока и Сирии в частности, а также народам Северной Африки, как им строить свое будущее и жить, нельзя.

Он также отметил, что подобные ультиматумы со стороны США не должны направляться правительствам других стран. Он подчеркнул, что это касается не только стран Ближнего Востока, но всей системы международных отношений, включая Венесуэлу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #мид рф #венесуэла

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...