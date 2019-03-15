Мир начинает осознавать недопустимость американского диктата, заявили в МИД РФ

Конференция по Сирии в Брюсселе продемонстрировала, что большинству стран мира становится понятна недопустимость диктата со стороны США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Дипломат участвовал в третьей международной конференции по будущему Сирии и региона, которая прошла в Брюсселе под эгидой ООН и Евросоюза.

По его словам, конференция показала, что большинству международных и региональных игроков приходит понимание, что насильно указывать народам Ближнего Востока и Сирии в частности, а также народам Северной Африки, как им строить свое будущее и жить, нельзя.

Он также отметил, что подобные ультиматумы со стороны США не должны направляться правительствам других стран. Он подчеркнул, что это касается не только стран Ближнего Востока, но всей системы международных отношений, включая Венесуэлу.