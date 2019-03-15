США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

США пригрозили ограничительными мерами компаниям, ведущим проект «Северный поток – 2». Об этом заявил в кулуарах конференция CERAWeek первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

По его словам, Вашингтон вновь публично заявляет, что компании, ведущие бизнес с российским трубопроводом, находятся под риском санкций США.

Бруиллетт подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Госдепартамент и президент США Дональд Трамп, а не министерство энергетики.

Накануне на CERAWeek министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос по «Северному потоку–2» все еще оценивается. Также он назвал газопроводы «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» инструментами «пагубного влияния» России и отметил, что повышение потребления газа служит «российским целям».

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Москва неоднократно заявляла, что проект не имеет политической подоплеки.