Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

 Назначенный Гуаидо представитель Венесуэлы в США встретился с руководством Citgo

Назначенный Гуаидо представитель Венесуэлы в США встретился с руководством Citgo

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

 Назначенный Гуаидо представитель Венесуэлы в США встретился с руководством Citgo

Назначенный Гуаидо представитель Венесуэлы в США встретился с руководством Citgo

2:51   15 Марта 2019
Весь мир

США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

США грозят санкциями компаниям, связанным с «Северным потоком - 2»

США пригрозили ограничительными мерами компаниям, ведущим проект «Северный поток – 2». Об этом заявил в кулуарах конференция CERAWeek первый замминистра энергетики США Дэн Бруиллетт.

По его словам, Вашингтон вновь публично заявляет, что компании, ведущие бизнес с российским трубопроводом, находятся под риском санкций США.

Бруиллетт подчеркнул, что окончательное решение будет принимать Госдепартамент и президент США Дональд Трамп, а не министерство энергетики.

Накануне на CERAWeek министр энергетики США Рик Перри заявил, что вопрос по «Северному потоку–2» все еще оценивается. Также он назвал газопроводы «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» инструментами «пагубного влияния» России и отметил, что повышение потребления газа служит «российским целям».

Российский проект газопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Москва неоднократно заявляла, что проект не имеет политической подоплеки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #санкции #северный поток 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...