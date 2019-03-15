Назначенный Гуаидо представитель Венесуэлы в США встретился с руководством Citgo

Назначенный лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо временный поверенный в делах страны в США Карлос Веккьо встретился с исполнительным вице-президентом корпорации Citgo Риком Иссером и секретарем совета директоров Фернандо Вера.

Основным акционером американской компании Citgo является венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA. После завершения встречи Веккьо сообщил о намерении «восстановить» позиции Венесуэлы и вернуть статус активного игрока на мировом нефтерынке. По его словам, условием для этого является восстановление демократии.

США ввели санкции против венесуэльской госкомпании PDVSA 28 января. Результатом ограничительных мер стало резкое падение поставок: показатель упал с 587 тысяч баррелей в сутки до 117 тысяч. При этом отмечалось, что Citgo сможет продолжить работать в США, если не будет переводить деньги на счета PDVSA.