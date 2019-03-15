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 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

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2:08   15 Марта 2019
Весь мир

Турция не отступит назад в вопросе покупки С-400 у России, заявил Эрдоган

Турция не отступит назад в вопросе покупки С-400 у России, заявил Эрдоган

Турция не намерена отступать в ситуации с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на давление США. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, Анкара завершила процесс покупки С-400, и шагах назад не может идти и речи. Он отметил, что Россия начнет поставлять ЗРК в июле этого года.

Также Эрдоган сообщил, что Турция готова рассмотреть предложения США о покупке американских ЗРК Patriot. Он подчеркнул, что у Анкары есть несколько важных критериев, связанных с совместным производством, передачей технологий и стоимостью ЗРК, и подход Москвы в данном вопросе был «очень позитивным».

Заключенный между РФ и Турцией в 2017 году контракт на поставку стал причиной дипломатических споров между Анкарой и Вашингтоном. США Настаивают на том, чтобы турецкие союзники отказались от покупки российских комплексов в пользу ЗРК Patriot.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция #эрдоган #с-400

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