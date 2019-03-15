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1:44   15 Марта 2019
Весь мир

Венесуэльский прокурор рассказал о расследованиях в отношении Гуаидо

Венесуэльский прокурор рассказал о расследованиях в отношении Гуаидо

Пребывание на свободе оппозиционера Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, не связано с давлением США на Венесуэлу. Об этом заявил генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Во вторник генеральная прокуратура проинформировала Верховный суд о том, что в отношении главы оппозиции Хауна Гуаидо ведется расследование в связи с возможной причастностью к саботажу на объектах энергосистемы.

Сааб заявил, что запрета на возбуждение уголовного дела против Гуаидо нет. По его словам, против лидера оппозиции открыто два расследования, сейчас его дело находится в суде.

Генпрокурор отметил, что Гуаидо «очень труслив и ходит очень напуганный».

Также Сааб напомнил, что еще 29 января просил верховный суд страны принять превентивные меры против Гуаидо в связи с началом первого расследования, касающегося попытки узурпации государственной власти. По его словам, оппозиционер насмехается над расследованием, считает, что у него якобы есть «всепланетный иммунитет».

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #гуаидо

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