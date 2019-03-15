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1:24   15 Марта 2019
Весь мир

НАТО реанимирует систему переброски войск из США в Европу, заявили в Совбезе РФ

НАТО реанимирует систему переброски войск из США в Европу, заявили в Совбезе РФ

Североатлантический альянс воссоздает сформированную во время «холодной войны» систему трансатлантических перебросок войск из США и Канады в Европу, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

В интервью газете «Красная звезда» он сообщил, что за последние два года в рамках реализации «Плана действий по повышению боевой готовности вооруженных сил НАТО» и «Концепции передового присутствия и усиления» численность военнослужащих альянса в Европе возросло в 1,6 раза - с 25 до 40 тысяч человек.

Также он напомнил, что в прибалтийских странах были развернуты усиленные батальонные тактические группы, численность которых составляет до тысячи военных.

Попов отметил, что реализуется инициатива, которая предусматривает готовность к применению тридцати механизированных батальонов, тридцати авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение месяца.

По его словам, также реанимируется существовавшая в годы «холодной войны» система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с РФ.

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Автор: Олег Королев
#нато #холодная война #совбез рф

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