Шведские СМИ назвали имя российского дипломата, который замешан в «шпионском скандале»

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало материал, в котором назвала российского дипломата, который якобы связан с работой внешней разведки России.

Шведская полиция безопасности в конце февраля задержала 46-летнего гражданина страны, который подозревался в сборе разведданых. Заявляется, что он якобы был завербован сотрудником российской разведки, который был российским дипломатом. Задержанный мужчина связан с высокими технологиями и отрицает все обвинения в свой адрес.

Согласно утверждению газеты, речь идет о советнике посольства Евгении Умеренко. Издание публикует кадры видеозаписи, на которой произошло задержание подозреваемого. На одном из кадров, опубликованных изданием, якобы запечатлен Умеренко.

МИД Швеции ранее потребовал, чтобы связанный со шпионским скандалом российский дипломат покинул страну. Однако, этого не случилось. Глава подразделения шведской контрразведки Даниэль Станлинг заявил изданию, что у России есть причины оставлять дипломата в стране.