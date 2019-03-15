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 Шведские СМИ назвали имя российского дипломата, который замешан в «шпионском скандале»

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0:42   15 Марта 2019
Весь мир

Шведские власти задержали мужчину, подозреваемого властями РФ в терроризме

Шведские власти задержали мужчину, подозреваемого властями РФ в терроризме

Объявленный Россией в международный розыск мужчина, подозреваемый в терроризме, задержан в прошедшие выходные в Швеции. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

Представитель Национального оперативного отдела полиции Малин Нефвер сообщил, что на данный момент выясняется, может ли он быть выдан российской стороне.

Ситуацией занимается Национальный оперативный отдел од руководством прокуратуры. Комментариями прокуроров издание не располагает.

Раннее сообщалось, что россиянин был задержан и арестован 17 января после того, как напал с ножом на женщину в супермаркете норвежской столице. Двадцатилетнего молодого человека направили на психиатрическую экспертизу в клинику, на данный момент врачи подозревают у него шизофрению. Уголовное дело возбуждено по статье «терроризм», нападавшему грозит до двадцати лет тюрьмы.

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Автор: Олег Королев
#терроризм #россиянин #швеция

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