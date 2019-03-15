Корпорация Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения данной модели в Эфиопии, сообщает Reuters.

Ранее Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, посоветовал федеральному авиационному управлению США остановить полеты всех самолетов данной модели.

Отмечается, что корпорация, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США остановить полеты всех самолетов данной модели. Управление в тот же день распорядилось запретить полеты, отметив «некоторые сходства» в авиакатастрофах Boeing 737 MAX, произошедших в Эфиопии и Индонезии.

Утром в воскресенье Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе включая восьмерых членов экипажа, разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Ранее аналогичный инцидент произошел в Индонезии - лайнер данной модели разбился 29 октября 2018 года у побережья острова Ява.