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0:21   15 Марта 2019
Весь мир

Корпорация Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX

Корпорация Boeing приостановила поставки самолетов модели 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing приостанавливает поставки самолетов 737 MAX после крушения данной модели в Эфиопии, сообщает Reuters.

Ранее Boeing, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, посоветовал федеральному авиационному управлению США остановить полеты всех самолетов данной модели.

Отмечается, что корпорация, несмотря на заявления о безопасности 737 MAX, все же рекомендовал федеральному авиационному управлению США остановить полеты всех самолетов данной модели. Управление в тот же день распорядилось запретить полеты, отметив «некоторые сходства» в авиакатастрофах Boeing 737 MAX, произошедших в Эфиопии и Индонезии.

Утром в воскресенье Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, в том числе включая восьмерых членов экипажа, разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В числе погибших - представители 35 стран, включая трех россиян. Ранее аналогичный инцидент произошел в Индонезии - лайнер данной модели разбился 29 октября 2018 года у побережья острова Ява.

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Автор: Олег Королев
#boeing #boeing 737 max 8

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