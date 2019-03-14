Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
США готовы признать израильскими Голаны, но не желают думать о российском Крыме

США готовы признать израильскими Голаны, но не желают думать о российском Крыме

 Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Британский парламент проголосовал за продление Brexit
Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

 Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»
Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

 Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска
США готовы признать израильскими Голаны, но не желают думать о российском Крыме

США готовы признать израильскими Голаны, но не желают думать о российском Крыме

 Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Британский парламент проголосовал за продление Brexit
22:55   14 Марта 2019
Россия

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter об успешном выводе космического корабля «Союз МС-12», в котором находится экипаж из трех человек, на целевую орбиту.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур в запланированное время — 22.14 по Москве. Состыковка с Международной космической станцией должна пройти 15 марта в 4.07 по московскому времени.

Состав экипажа корабля: россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и американка Кристина Кук. Космонавт и астронавт не попали на МКС из-за аварии ракеты носителя «Союз-ФГ».

Специалисты пробудут в космическом пространстве 203 дня, их возвращение на Землю запланировано на 3 октября. За время пребывания они примут грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнят выход в открытый космос и проведут научные эксперименты.

О пуске ракеты также написало американское ведомство NASA. Организация поприветствовала соотечественников и космонавта из России в космосе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#космос #байконур #роскосмос #союз #старт #мкс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...