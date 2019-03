Космический корабль «Союз МС-12» успешно вывели на целевую орбиту

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщила в Twitter об успешном выводе космического корабля «Союз МС-12», в котором находится экипаж из трех человек, на целевую орбиту.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно стартовала с космодрома Байконур в запланированное время — 22.14 по Москве. Состыковка с Международной космической станцией должна пройти 15 марта в 4.07 по московскому времени.

Состав экипажа корабля: россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и американка Кристина Кук. Космонавт и астронавт не попали на МКС из-за аварии ракеты носителя «Союз-ФГ».

Специалисты пробудут в космическом пространстве 203 дня, их возвращение на Землю запланировано на 3 октября. За время пребывания они примут грузовые корабли «Прогресс», Dragon, Cygnus и HTV, выполнят выход в открытый космос и проведут научные эксперименты.

О пуске ракеты также написало американское ведомство NASA. Организация поприветствовала соотечественников и космонавта из России в космосе.

Welcome to space! With a jolt, @AstroHague, @Astro_Christina and cosmonaut Alexey Ovchinin have entered microgravity. Watch their journey to @Space_Station continue: https://t.co/sMdhJOnzA3. Ask questions using #AskNASA pic.twitter.com/IoFIVK34kK