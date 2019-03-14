Сенатор Джабаров уверен в отсутствии «российского вмешательства»

Первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров уверен, что расследование команды спецпрокурора США Роберта Мюллера не нашло никаких подтверждений «российского вмешательства» в президентские выборы Штатов 2016 года. Он рассказал об этом «Федеральному агентству новостей».

Американский Конгресс принял резолюцию о публикации доклада Мюллера после завершения расследования, которое длится на протяжении нескольких лет. За все это время команда спецпрокурора не обнаружила никаких доказательств обвинения. Документ не обязывает освещать результаты, можно обойтись лишь обобщением.

«Пусть публикуют, вот и посмотрим, насколько все обвинения в наш адрес соответствуют действительности», — указал сенатор.

Он напомнил, что в Америке прошли промежуточные выборы в Конгресс и американцы впечатлились «вмешательству», которое могло повлиять на итоги голосования. А если чиновники не расследуют эту информацию, «значит, получится, что они вводили в заблуждение всю общественность».

Вашингтон обвиняет в якобы вмешательстве во внутреннюю политику страны российскую компанию Concord Management and Consulting. Ей владеет петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Адвокаты организации пытаются добиться конкретики, однако Мюллер и его команда под разными предлогами отказываются предоставить информацию.

Адвокат и академик РАЕН Янис Юкша объяснил ФАН, что любое обвинение должно содержать достаточно данных, чтобы обвиняемый смог защитить свои интересы.

«Еще раз повторю: каждое лицо имеет право знать, в чем оно обвиняется», — подчеркнул он.

Мюллер с командой на протяжении нескольких лет пытаются разоблачить якобы причастность России к американским выборам президента 2016 года, однако безуспешно. Многие политики, СМИ и общественность критикует спецпрокурора за неэффективное расходование бюджета и притягивание фактов. Трамп и его избирательная кампания, так же как и Москва категорично опровергают все обвинения о вмешательстве.

Сенаторы обязали Мюллера опубликовать доклад после окончания работы. За это проголосовали 420 членов Сената США. Республиканская партия хочет увидеть на что потратили более 30 миллионов долларов налогов. Глава расследования «вмешательства» пообещал представить лишь выдержки из материалов. Команда за три года не нашла неопровержимых доказательств своей выдумки.