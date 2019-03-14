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 Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Британский парламент проголосовал за продление Brexit
22:00   14 Марта 2019
Весь мир

Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Британские депутаты приняли план премьера Терезы Мэй, проголосовали за перенос Brexit до 30 июня и отказались от идеи проведения нового референдума по выходу из Евросоюза. Об этом сообщает издание The Guardian.

Выход Великобритании из Евросоюза состоится летом, если до 20 марта парламентарии одобрят сделку. В случае отмены сделки Brexit отложат на еще более долгий срок. За такой план действий проголосовали 412 представителей парламента, против выступили 202 человека. Теперь Тереза Мэй должна обратиться к Евросоюзу с просьбой согласовать отсрочку выхода Королевства из ЕС.

Британский парламент проголосовал за продление Brexit

Напомним: две поправки к биллю о выходе Великобритании из Евросоюза были одобрены британскими парламентариями 29 января 2019 года. В частности, парламент потребовал, чтобы правительство Соединенного Королевства не допустило выхода страны из ЕС без сделки, также постановил изъять из проекта соглашения с ЕС понятие «Бэкстоп» - защитный механизм, призванный не допустить появления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, который вызывал много споров.

Британский парламент проголосовал за продление Brexit

В начале февраля телеканал Sky News заявил о намерениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получить поддержку в парламенте относительно ее нового проекта соглашения об условиях Brexit. Телеканал считает, что Мэй создала такой план с целью защиты себя от отставки: на премьер-министра оказывают давление те парламентарии, которые хотят назначить нового премьера для переговоров с Евросоюзом о новых торговых условиях. Сегодня большинство депутатов британского парламента приняли план Терезы Мэй.

Британский парламент проголосовал за продление Brexit

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Автор: Александра Леснова
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