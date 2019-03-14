Пентагон заявил о необходимости политики предупредительного ядерного удара

США не стоит отказываться от политики нанесения превентивного ядерного удара, заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. Слова военного передает ТАСС.

Генерал Данфорд раскритиковал инициативу Конгресса запретить нанесение превентивного удара. Данфорд считает, что в нынешнее время политика «усложняет процесс принятия решений противниками», поэтому он не рекомендует принимать какие-то изменения с целью упрощения принятия этих политических решений вражескими государствами. Одной из целей превентивной войны является не дать противнику возможности изменить баланс сил в свою пользу.

«Я также могу представить себе целый ряд обстоятельств, при которых мы не хотели бы исключать для президента этот вариант в будущем, и я, конечно, мог бы обсудить это на закрытом заседании», — заключил Джозеф Данфорд.

Генерал добавил, что считает политику Белого дома относительно возможности нанесения предупредительного ядерного удара абсолютно правильной.

Ранее сенатор от демократов Элизабет Уоррен и глава комитета Палаты представителей по вооруженным делам Адам Смит предложили законопроект, по которому США должны отказаться от нанесения превентивного ядерного удара. Уоррен и Смит считают, что возможность «опередить» атаку противника ядерным оружием — устаревшая и опасная политика США. Сенатор от республиканцев Тед Лье и демократ Эд Марки предлагали закон, запрещающий американскому президенту наносить первый ядерный удар без разрешения Конгресса.

Ранее президент Владимир Путин заявлял в ходе своего послания Федеральному Собранию, что Россия не использует тактику превентивного ядерного удара. «А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно», — заявил Путин, посоветовав западным партнерам «посчитать скорость» российских перспективных ракетных комплексов.