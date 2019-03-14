Яшин отдал свою бабушку в приют, а ее квартира досталась родителям

Глава московского муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин, который хочет баллотироваться в Мосгордуму, занялся саморекламой через выдуманные истории о собственной бабушке Александре Дмитриевне. Об обмане мундепа рассказало «Федерально агентство новостей».

14 марта оппозиционер заявил в Facebook, что сотрудник полиции пришел в пансионат и посоветовал «администрации отказать в обслуживании «этой Яшиной», чтобы «не было проблем». Директору пансионата позвонила помощник Красногорского городского прокурора Юлия Криковцева и якобы угрожала проверками и уничтожением бизнеса.

«Впрочем, говорят, у бандитов хоть какие-то человеческие понятия. А эти в погонах совсем уж людоеды, готовые творить вообще что угодно», — заявил Яшин в публикации.

Стоит начать с того, что пансионат «Гостеприимный», где содержится его бабушка, славится множеством нарушений, в частности антисанитарией, несоблюдением пожарной безопасности и предпринимательской деятельностью в жилом доме. Прокуратура и полиция не знали, что престарелая женщина живет там.

В 2013 году в Московской и Новгородской областях произошли пожары в психиатрических больнице и диспансере, где среди постояльцев были пожилые люди. Погибло свыше 70 человек. Из-за случая места массового проживания беспомощных граждан поставили на учет, там регулярно проводят проверки. Среди них оказался и «Гостеприимный».

Источник ФАН в прокуратуре подтвердил звонок помощника прокурора, которая предупредила учреждение о визите, чтобы лишний раз не беспокоить стариков. Однако Крикольцева не упоминала Александру Дмитриевну. Проверками, как оказалось, тоже никто не угрожал. О Роспотребнадзоре и пожарной инспекции только предупредили: их визит будет лишь при неустранении нарушений.

Неизвестно, кто именно «приукрасил» диалог вымышленными подробностями. Оппозиционер несправедливо обозвал людей, которые заботятся о благополучии его бабушки в том числе.

Яшин самостоятельно поставил родственнице диагноз «деменция» и заявил о необходимости медицинского ухода. Дом престарелых не предоставляет такой услуги из-за отсутствия лицензии. Более того, «Гостеприимный» предоставляет только место для временного проживания, а не постоянного.

У пансионата есть два дома, Александра Дмитриевна проживает в более дешевом варианте, который находится в СНТ «Росинка». Стоимость за день — 1 200 рублей, то есть за месяц выходит около 36 тысяч рублей. Яшин может сдавать квартиру бабушки, которая освободилась после того, как он ее, по сути, сдал в приют.

СМИ сообщают, что в освободившейся жилплощади проживают его родители, а свои апартаменты они сдают. Выгода имеет место быть.

История о том, как оппозиционер отправил родную бабушку в пансионат, а ее квартиру переписал на себя, известна уже несколько лет. Данные растиражировали издания, на которые Яшин гневно обрушился после публикаций. Видимо, он понял, что за счет этой довольно резонансной истории, можно хорошо пропиарить себя. Однако не ясно, что сможет сделать для столичных пенсионеров человек, который не в состоянии позаботится о собственной бабушке.