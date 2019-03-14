Американские дипломаты покинули Венесуэлу

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что все дипломаты США, работавшие на территории Боливарианской республики, покинули страну. Они будут продолжать свои дипломатические миссии из других мест.

Госсекретарь Помпео сообщил, что дипломаты будут по-прежнему помогать управлять потоками гуманитарной помощи для жителей Венесуэлы. Также Помпео подчеркнул, что американские представители дипмиссии «продолжат поддерживать деятелей демократии», которые «храбро сопротивляются тирании». В своем Twitter-аккаунте политик писал, что считает легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро «самым худшим из самых ужасных тиранов».

«Мы с нетерпением ожидаем возобновления нашего присутствия, как только начнется переход к демократии», — сообщил Майк Помпео.

Напомним, что ранее на вопрос журналиста о том, возможно ли военное вмешательство США на территорию Венесуэлы, Майк Помпео ответил, что «рассматриваются все варианты». Госсекретарь утверждает, что руководство США собирается делать все необходимое для того, чтобы гарантировать «светлое будущее Венесуэлы» и «воцарение демократии» в стране. Помпео заверил, что в Вашингтоне уже предпринимают действия для помощи республике и продолжат делать это в дальнейшем. Госсекретарь также заявлял о намерении США наказать противников «восстановления демократии» в Венесуэле.