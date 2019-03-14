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20:39   14 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Порошенко отправил в отставку главу внешней разведки Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу внешней разведки страны Егора Божка, который занимал эту должность с сентября 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный на официальном сайте украинского президента.

«Уволить Божка Егора Валерьевича с должности председателя Службы внешней разведки Украины», — сказано в документе.

До своего назначения главой внешней разведки Егор Божок с июня 2015 года возглавлял миссию Украины при НАТО.

Напомним: 31 декабря на Украине началась предвыборная кампания, выдвижение кандидатов и прием документов в Центральной избирательной комиссии. 23 февраля Арсен Аваков, возглавляющий МВД Украины, сообщил, что следствие подозревает заместителя главы фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Березенко в организации схем подкупа избирателей. Журналисты интернет-издания Страна.ua провели расследование, согласно которому придуманная штабом Порошенко политика позволит нынешнему президенту получить на новых выборах дополнительные 7–10% голосов избирателей из расчета, что явка на выборах составит 60%. Арсен Аваков отметил, что объем финансовых ресурсов из госбюджета для такой махинации оценивается в сумму до 1,5 млрд гривен, или 3,6 миллиардов рублей.

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Автор: Александра Леснова
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