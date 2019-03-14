Der Globus Deutschland оценил прогресс Крыма за пять лет в составе России

На днях исполнится пять лет с момента присоединения Крыма к России. Оценить это политическое событие с точки крымчан решило немецкое издание Der Globus Deutschland.

Начало

Первые протесты сторонников интеграции Украины в Европу начались осенью 2013 года. Вскоре началось прямое столкновение с правительством. Весной 2014 года действующий глава государства Виктор Янукович покинул страну, а к власти пришла оппозиция. Большая часть юго-востока Украины отказалась признавать новое руководство и оно попыталось навести порядок силой. В Харьковской и Одесской областях активистов удалось подавить, но Донецкая и Луганская области не подчинились центру. Киевские власти объявили их сепаратистами и начали против них военную операцию. Боевые действия ведутся до сих пор, отмечает зарубежное издание.

Крымский полуостров

С Крымом все по-другому. Весной 2014 года крымчане поддержали отделение от Украины по причине антироссийской риторики новой украинской власти. 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум по определению будущего статуса полуострова. 96,77% участвовавших в референдуме выступили за присоединение к России.

Несмотря на то, что в мире не хотят признавать статус Крыма, большинство живущих на полуострове довольны выбором, подчеркивает немецкое СМИ. Берлинский центр по изучению восточноевропейских проблем весной 2017 года провел опрос среди крымчан, 79% респондентов заявили, что снова проголосовали бы за вхождение в РФ.

Население Крыма выросло за эти пять лет почти на полмиллиона. Сейчас там проживает более 2,3 миллиона человек. За это время был обновлен аэропорт в Симферополе, построен Крымский мост. В 2016 году по дну Керченского пролива от материковой России проложили газопровод. Также на полуострове заработали несколько систем энергообеспечения, чтобы обеспечить энергетическую независимость Крыма.

Продолжает развиваться туристическая отрасль, экономика Крыма развивается хорошими темпами. В рамках целевой программы для поддержки развития региона до 2024 года Москва вложит в полуостров 4 миллиарда евро.

Зарубежное издание признает, что за пять лет в составе России Крым достиг большего, чем за 25 лет в составе Украины.

В мире к объединению Крыма и России относятся по-разному.

Вашингтон до сих пор твердит о незаконности этого процесса. Но этот вопрос вызывает все меньше разногласий. Все больше иностранных делегаций участвуют с каждым годом в Ялтинском международном экономическом форуме. Все больше зарубежных гостей посещают российский Крым - в 2017 году Крым принял представителей 60 стран.

Так называемая «аннексия» Крыма на самом деле является ренессансом для его жителей, резюмировало СМИ.