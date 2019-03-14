Польша превысила стандарт НАТО по расходам на оборону

В прошлом году Польша превысила стандарт НАТО, потратив на оборону 2,05 процента ВВП.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства страны, в 2018 году Польша выделила на цели обороны 2,05 процента ВВП. В среднем, члены НАТО тратят на армию 1,51 процента ВВП.

Превышение бюджета произошло из-за того, что глава Минобороны Польши Мариуш Блащак попросил выделить из бюджета дополнительную сумму в 1,6 миллиарда злотых (0,42 миллиарда долларов) на модернизацию.

Ранее сообщалось, что Польша выделит 50 миллиардов долларов на переоснащение вооруженных сил страны.

В феврале стало известно, что Польша намерена создать войска кибербезопасности. Первое подразделение заработает уже в текущем году, полностью структуру сформируют в 2020 году.