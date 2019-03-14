Оператор «Северного потока — 2» заявил о спекуляциях по поводу будущего проекта

Оператор проекта «Северный поток — 2» назвал «преждевременными спекуляциями» информацию издания Financial Times о создании компании, которая будет управлять отдельным участком газопровода, проходящим по территории Германии. Об этом ФАН сообщил официальный представитель компании Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Сегодня газета Financial Times опубликовала информацию о том, что Nord Stream 2 AG рассматривает вариант создания отдельной компании для управления частью газопровода в ФРГ. Журналисты издания якобы получили информацию от трех неназванных источников и утверждают, что новая компания будет управлять финальным, «немецким» участком газопровода, протяженностью 50 километров.

В статье Financial Times это решение объяснили новыми поправками в энергетическом законодательстве ЕС и расценили как попытку обойти ограничения Евросоюза при строительстве газовой трубы. Изменения в законе гласят, что правила, регулирующие использование наземных трубопроводов, будут распространяться и на газопроводы из других стран в Евросоюз. Теперь некоторые виды деятельности для «Северного потока — 2» запрещены: например, нельзя добывать газ и владеть газопроводом на территории ЕС.

В Nord Stream 2 AG заявили, что новые поправки в законодательстве вступят в силу только после утверждения Европарламентом и Советом Европы. Лишь после этого документ включат в нормативно-правовые базы Евросоюза.

«Мы будем продолжать следить за этим процессом и оценивать новое законодательство после его официального утверждения. Поэтому мы не комментируем преждевременные спекуляции по поводу будущей реализации нового регламента», — заявили в компании.

Компромиссный вариант законопроекта, одобренный в Европейском парламенте, предполагает, что поправки будут действовать только для газопроводов третьих стран в территориальных морях Европы. В случае с «Северным потоком — 2» речь идет как раз о водах Германии.

«В случае с «Северным потоком — 2» речь будет идти о территориальных водах Германии, в то время как первоначальное предложение комиссии было направлено на расширение этих правил за их пределы, в том числе в исключительные экономические зоны государств — членов ЕС», — заключил Йенс Мюллер.

Напомним, что юридическая служба Совета Европы вынесла постановление, согласно которому распространение европейских законов на всю протяженность морского трубопровода явилось бы нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее Франция и Германия предложили новую редакцию документа, которая не блокирует проект газопровода, проходящего по территории пяти стран — России, Швеции, Дании, Финляндии и Германии. До конца следующего года строители проложат еще две ветки «Северного потока-2». Пока что готовы более 300 километров газопровода. В Москве убеждены, что «Северный поток — 2» интересует европейские страны как потребителей газа, а Россию как поставщика. США неоднократно требовали от ЕС, а в частности от Германии, прекратить строительство российского газопровода.