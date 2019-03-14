СМИ сообщили об окончании расследования «российского вмешательства»

National Public Radio утверждает, что расследование якобы российского вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, которое проводит команда спецпрокурора Штатов Роберта Мюллера, завершено.

К такому выводу организация пришла из-за ухода главного обвинителя Эндрю Уайссмэнна, который расследовал дело Пола Манафорта — экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Об этом радиостанции рассказали источники в американском министерстве юстиций.

«Его уход является верным признаком того, что Мюллер и его команда завершили работу», — заявило NPR.

Также радио напомнило о переходе на другую работу еще одного члена команды Мюллера — агента ФБР Дэвида Арчи. Он с 4 марта ведет деятельность в Ричмонде.

Мюллер с командой на протяжении нескольких лет пытаются разоблачить якобы причастность России к американским выборам президента 2016 года, однако безуспешно. Многие политики, СМИ и общественность критикует спецпрокурора за неэффективное расходование бюджета и притягивание фактов. Трамп и его избирательная кампания, так же как и Москва категорично опровергают все обвинения о вмешательстве.

Сенаторы обязали Мюллера опубликовать доклад после окончания работы. За это проголосовали 420 членов Сената США. Республиканская партия хочет увидеть на что потратили более 30 миллионов долларов налогов. Глава расследования «вмешательства» пообещал представить лишь выдержки из материалов. Команда за три года не нашла неопровержимых доказательств своей выдумки.