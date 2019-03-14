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19:33   14 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Радиоактивное ведро с ураном обнаружили на мусорной площадке Минска

Ведро и пять килограмм радиоактивных веществ нашли в контейнере с мусором в одном из дворов многоэтажного жилого дома в Минске, пишет Sputnik Беларусь.

Региональное управление МЧС РБ рассказало, что утром 14 марта инженер местного ЖЭУ обнаружил в мусорке ведро с емкостями, на которых был знак радиоактивной опасности. Он обратился по номеру чрезвычайных служб и сообщил о находке.

На улицу Сердича отправились сотрудники химической и радиационной защиты МЧС. Предварительные замеры на расстоянии метра превысили норму в четыре раза.

«Спасатели обследовали мусорную площадку и обнаружили пять емкостей с порошками: две банки уранила хлористого, и по одной — уранила азотнокислого, уранила сернокислого и урана трехкислого. В каждой банке было по одному килограмму опасных веществ», — сообщило ведомство.

Емкости изъяли. Оперативные службы выясняют происхождение радиоактивных веществ и их появление на мусорной площадке.

13 марта служба государственной безопасности Грузии сообщила о задержании двух мужчин, которые пытались продать уран за 2,8 миллиона долларов. Экспертиза показала, что материал содержит радиоактивный изотоп «уран -238».

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Автор: Анна Манц
#белоруссия #уран #радиоактивность #мусорка

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