Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

Депутат Национального собрания Франции и кандидат в Европарламент Тьерри Мариани осудил санкции против РФ и заявил, что надеется на улучшение отношений России и Евросоюза. Президент Ассоциации «Франко-российский диалог» считает, что ужесточение санкций против страны не имеет смысла, поскольку это создает препятствия не только для России, но и для Европы. Об этом Мариани заявил журналистам во время пресс-конференции.

Сегодня делегация французских политиков вновь посетила Крым. Это уже третий визит иностранных гостей на полуостров. Члены европейской делегации примут участие в торжественных мероприятиях в честь воссоединения Крыма с Россией.

«Мы видим эскалацию ситуации с санкциями против России со стороны США и ЕС. Ужесточение санкционных мер – глупо, это ни к чему не приводит», — заявил французский политик.

Мариани убежден, что раз «наказать» пытаются Россию, то санкций заслуживает и другое государство, систематически нарушающее условия минских договоренностей.

«Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей», — считает французский депутат.

Политик понадеялся, что после избрания нового президента на Украине и смены руководства в некоторых европейских государствах, у Евросоюза появится возможность улучшить отношения с Россией, а Европа сможет принимать самостоятельные политические решения, без обязательного «кураторства» Соединенных Штатов.

Тьерри Мариани предупредил об опасности, которая поджидает гостей Крыма на полуострове: «единственная опасность – это получить летом солнечный удар». В остальном политик остался доволен своим визитом.