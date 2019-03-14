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19:33   14 Марта 2019
Россия

Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

Депутат Национального собрания Франции и кандидат в Европарламент Тьерри Мариани осудил санкции против РФ и заявил, что надеется на улучшение отношений России и Евросоюза. Президент Ассоциации «Франко-российский диалог» считает, что ужесточение санкций против страны не имеет смысла, поскольку это создает препятствия не только для России, но и для Европы. Об этом Мариани заявил журналистам во время пресс-конференции.

Сегодня делегация французских политиков вновь посетила Крым. Это уже третий визит иностранных гостей на полуостров. Члены европейской делегации примут участие в торжественных мероприятиях в честь воссоединения Крыма с Россией.

«Мы видим эскалацию ситуации с санкциями против России со стороны США и ЕС. Ужесточение санкционных мер – глупо, это ни к чему не приводит», — заявил французский политик.

Мариани убежден, что раз «наказать» пытаются Россию, то санкций заслуживает и другое государство, систематически нарушающее условия минских договоренностей.

«Если мы говорим о необходимости принять какие-то санкции, то их нужно принимать и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских договоренностей», — считает французский депутат.

Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

Политик понадеялся, что после избрания нового президента на Украине и смены руководства в некоторых европейских государствах, у Евросоюза появится возможность улучшить отношения с Россией, а Европа сможет принимать самостоятельные политические решения, без обязательного «кураторства» Соединенных Штатов.

Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

Тьерри Мариани предупредил об опасности, которая поджидает гостей Крыма на полуострове: «единственная опасность – это получить летом солнечный удар». В остальном политик остался доволен своим визитом.

«Мы приехали в очередной раз, чтобы выразить нашу поддержку, нашу дружбу. Это новая возможность показать миру, что происходит в Крыму на самом деле, что все идет нормально и нет никаких угнетенных людей или войск на каждом углу», — опроверг Мариани слухи о ситуации на полуострове.

Французский депутат Мариани надеется на улучшение отношений ЕС и России

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Автор: Александра Леснова
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