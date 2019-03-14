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19:43   14 Марта 2019
Россия

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Федеральное агентство новостей продолжает исследовать работу избранных в 2017 году муниципальных депутатов Москвы. Теперь СМИ анализирует работу депутатов в муниципальном округе Якиманка, в котором 10 из 11 мест в совете депутатов достались «яблочникам» из команды Дмитрия Гудкова.

Не далее как на минувшей неделе в соцсетях появились шутливые сообщения о «пропаже» муниципального депутата Михаила Зака. Отмечалось, что он прекратил посещать советы и был замечен за границей, где его след обрывается.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Что же такого сделал муниципальный депутат Якиманки, что избиратели «подали в розыск»? Ничего. Он просто не работал после выборов, пишет ФАН.

Как правило, оппозиционные депутаты любят отчитываться перед подписчиками о своей бурной деятельности, но Михаилу даже придумывать было что-то лень - нет у него отчетов о Якиманке.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Зато его страницы полны рекламных постов, фотографий с отдыха, веселых картинок и другого развлекательного контента.

Особенно выделяются снимки с горнолыжного курорта в Австрии, где самый дешевый номер стоит 6000 рублей в сутки.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Оказалось, что Зак катался на живописных склонах в то время, как депутаты должны были обсуждать вопросы ЖКХ и распределение бюджета на год. Отчет о проделанной работе Зака за минувший год совсем не впечатляет. Он даже не строчил запросы.

На сайте совета депутатов муниципального округа «Якиманка» указывается, что задачами Михаила являются создание в Якиманке по-настоящему демократического органа управления, поддержание прохождения сильных альтернативных кандидатов в мэры через муниципальный фильтр.

Третья задача особенно расплывчата: «создание базы для превращения Москвы в город, построенный на принципах ответственности, главенства интересов жителей и создания баланса между воздействием города на окружающую среду и экологией в городе».

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Ни слова о проделанной работе, установленных пандусах, тарифах ЖКХ. Местные жители даже не в курсе, как выглядит их народный избранник и какие дома курирует. 

И немного об экологии. С которой, по словам Зака, дела плохи. Но предложений, как ситуацию исправить - ноль. Хотя Михаил числится в Комиссии Совета депутатов Якиманки в сфере ЖКХ и экологии.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Примечательно, что за свой «усердный труд» Заку каждый квартал полагается 60 тысяч рублей. Это премиальные за отличную работу, на которую он… почти не ходит.

К слову, Зак не один такой депутат в своем округе. По всей видимости, ни один из «яблочников» не смог себя показать.

А все началось с первого заседания, где сломали «старорежимный» строй и создали две комиссии: комиссию Совета депутатов муниципального округа Якиманка в сфере ЖКХ и экологии и Комиссию Совета депутатов по развитию Цифровой демократии.

Также они снизили расходы на муниципальных служащих (что запрещено законом) и праздники, зато выделили 1,3 миллиона рублей на референдум и газету, в которой пишут только о себе.

Активист, житель района Якиманка Александр Кукса, кажется, посещает заседания Совета депутатов в одиночестве. Согласно его статистике посещений, депутаты фактически не приходят. Он выложил в соцсети неутешительный график посещаемости заседаний.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Те несколько депутатов, посещающих собрания, тоже приносят мало толку. Подтверждение слов активиста можно найти на официальном сайте Советов. Согласно отчету о заседаниях, в этом году было одно — 24 января. На улице уже середина марта.

Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Все это говорит о том, что Дмитрий Гудков подсунул москвичам «троянского коня» в виде своих людей. Эти горе-депутаты умеют только пиариться и получать премии. А вот решать проблемы избирателей им не дано.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #жкх #яблоко #гудков #якиманка

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