Мундеп из команды Гудкова получал премии за прогулы заседаний

Федеральное агентство новостей продолжает исследовать работу избранных в 2017 году муниципальных депутатов Москвы. Теперь СМИ анализирует работу депутатов в муниципальном округе Якиманка, в котором 10 из 11 мест в совете депутатов достались «яблочникам» из команды Дмитрия Гудкова.

Не далее как на минувшей неделе в соцсетях появились шутливые сообщения о «пропаже» муниципального депутата Михаила Зака. Отмечалось, что он прекратил посещать советы и был замечен за границей, где его след обрывается.

Что же такого сделал муниципальный депутат Якиманки, что избиратели «подали в розыск»? Ничего. Он просто не работал после выборов, пишет ФАН.

Как правило, оппозиционные депутаты любят отчитываться перед подписчиками о своей бурной деятельности, но Михаилу даже придумывать было что-то лень - нет у него отчетов о Якиманке.

Зато его страницы полны рекламных постов, фотографий с отдыха, веселых картинок и другого развлекательного контента.

Особенно выделяются снимки с горнолыжного курорта в Австрии, где самый дешевый номер стоит 6000 рублей в сутки.

Оказалось, что Зак катался на живописных склонах в то время, как депутаты должны были обсуждать вопросы ЖКХ и распределение бюджета на год. Отчет о проделанной работе Зака за минувший год совсем не впечатляет. Он даже не строчил запросы.

На сайте совета депутатов муниципального округа «Якиманка» указывается, что задачами Михаила являются создание в Якиманке по-настоящему демократического органа управления, поддержание прохождения сильных альтернативных кандидатов в мэры через муниципальный фильтр.

Третья задача особенно расплывчата: «создание базы для превращения Москвы в город, построенный на принципах ответственности, главенства интересов жителей и создания баланса между воздействием города на окружающую среду и экологией в городе».

Ни слова о проделанной работе, установленных пандусах, тарифах ЖКХ. Местные жители даже не в курсе, как выглядит их народный избранник и какие дома курирует.

И немного об экологии. С которой, по словам Зака, дела плохи. Но предложений, как ситуацию исправить - ноль. Хотя Михаил числится в Комиссии Совета депутатов Якиманки в сфере ЖКХ и экологии.

Примечательно, что за свой «усердный труд» Заку каждый квартал полагается 60 тысяч рублей. Это премиальные за отличную работу, на которую он… почти не ходит.

К слову, Зак не один такой депутат в своем округе. По всей видимости, ни один из «яблочников» не смог себя показать.

А все началось с первого заседания, где сломали «старорежимный» строй и создали две комиссии: комиссию Совета депутатов муниципального округа Якиманка в сфере ЖКХ и экологии и Комиссию Совета депутатов по развитию Цифровой демократии.

Также они снизили расходы на муниципальных служащих (что запрещено законом) и праздники, зато выделили 1,3 миллиона рублей на референдум и газету, в которой пишут только о себе.

Активист, житель района Якиманка Александр Кукса, кажется, посещает заседания Совета депутатов в одиночестве. Согласно его статистике посещений, депутаты фактически не приходят. Он выложил в соцсети неутешительный график посещаемости заседаний.

Те несколько депутатов, посещающих собрания, тоже приносят мало толку. Подтверждение слов активиста можно найти на официальном сайте Советов. Согласно отчету о заседаниях, в этом году было одно — 24 января. На улице уже середина марта.

Все это говорит о том, что Дмитрий Гудков подсунул москвичам «троянского коня» в виде своих людей. Эти горе-депутаты умеют только пиариться и получать премии. А вот решать проблемы избирателей им не дано.