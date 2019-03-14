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19:16   14 Марта 2019
Россия

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Компания «Электронный паспорт» рассказала о первой на российском авторынке смене собственника машины с электронным паспортом транспортного средства.

Кроссовер Mazda, который сошел с конвейера завода «Мазда Соллерс» на Дальнем Востоке, передали дистрибьютору, а затем официальному дилеру «Рольф Химки». Дилерский центр продал автомобиль конечному пользователю — «Мазда Соллерс», который использует машину в корпоративном парке.

«При поддержке «Мазда Мотор Рус» кроссовер успешно прошел регистрацию в ГИБДД и был передан владельцу. Каждое действие по смене собственника, а также сведения о регистрации автомобиля нашли отражение в ЭПТС», — сообщила организация.

Подготовка к переходу на электронный ПТС стартовала еще в прошлом году. Тогда в дилерских центрах «Рольф» установили защищенный канал передачи данных, заключили договор с администратором систем ЭПТС АО «Электронный паспорт» и приобрели необходимые электронно-цифровые подписи. В ноябре 2018 года начались тесты процедуры по смене собственника в испытательной среде.

С 1 ноября этого года прекратится выдача бумажных ПТС на новые автомобили. Обязательного обмена физического паспорта ТС на цифровой нет, так же как и сроков хождения выданных ранее.

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Автор: Анна Манц
#автомобиль #эптс

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