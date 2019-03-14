Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 14 марта, принял в Белом доме ирландского премьер-министра Лео Варадкара. В ходе переговоров президент США сказал, что хотел бы заключить торговую сделку как с Великобританией, так и со странами-членами Европейского союза. Однако переговоры по Brexit ведутся очень плохо.

«Я удивлен, как плохо это все ведется с точки зрения переговоров. Я считаю, что переговоры могли бы вестись по-другому. Это сложная ситуация. Очень сложный вопрос», — добавил президент.

President Trump: "I would like to see the whole situation with Brexit work out." Irish Prime Minister Leo Varadkar tells Trump he disagrees and regrets that Brexit is happening https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/2e50jRtZ5v — CBS News (@CBSNews) March 14, 2019

Премьер-министр Ирландии ответил, что сожалеет в связи с решением британской стороны выйти из ЕС. Парламент Великобритании в среду, 13 марта, окончательно проголосовал против выхода Парижа из Европейского союза без итогового соглашения.

Во вторник, 12 марта, депутаты повторно отвергли соглашение с Евросоюзом, которое предложила британский премьер-министр Тереза Мэй. Теперь законодателям предстоит проголосовать по вопросу о переносе даты Brexit c 29 марта 2019 года на более поздний срок.