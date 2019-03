Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 14 марта, принял в Белом доме ирландского премьер-министра Лео Варадкара. В ходе переговоров президент США сказал, что хотел бы заключить торговую сделку как с Великобританией, так и со странами-членами Европейского союза. Однако переговоры по Brexit ведутся очень плохо.

President Trump: "I would like to see the whole situation with Brexit work out." Irish Prime Minister Leo Varadkar tells Trump he disagrees and regrets that Brexit is happening https://t.co/H9n7JKbYS7 pic.twitter.com/2e50jRtZ5v