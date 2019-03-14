Франция получила черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

 Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»
Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

 Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию

Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию
Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

 Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

 Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»
Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

 Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию

Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию
Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

 Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
18:59   14 Марта 2019
Весь мир

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Эксперты из Франции получили черные ящики потерпевшего крушение в Эфиопии самолета. Изучением бортовых самописцев разбившегося Boeing 737 MAX 8 займутся эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сообщает французское телевидение.

Ранее руководство Эфиопии попросило Францию оказать помощь в расшифровке бортовых записей и установлении причин авиакатастрофы, произошедшей в африканской стране на прошлой неделе.

Вчера сообщалось, что пилот разбившегося в Эфиопии самолета перед падением сообщал о проблемах с управлением полетом. Сейчас ведется расследование причин катастрофы, но по неподтвержденным данным в этой модели самолета существуют проблемы с системой автоматики, вмешивающейся в режим работы автопилота и ручное управление в зависимости от угла полета воздушного судна.

Франция получила черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Самописцы были найдены на месте крушения самолета 11 марта. 10 марта лайнер, выполняющий рейс из Найроби, упал недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту «Боинга» авиакомпании Ethiopian Airlines находились 157 человек, среди которых восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 стран, включая трех россиян и сотрудников ООН. Ряд стран уже отказался от использования модели самолета Boeing-737 MAX 8 в гражданских авиаперелетах, среди них Греция, Турция, Ливан, Кувейт, Китай и другие. Российская авиакомпания S7 также приостановила полеты «Боинга», ставшего участником двух авиакатастроф за полгода.

Франция получила черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александра Леснова
#франция #происшествия #чп #катастрофа #новости #общество #весь мир #эфиопия #черный ящик #boeing-737

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...