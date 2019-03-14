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19:01   14 Марта 2019
Россия

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов обратился к сотрудникам средств массовой информации, попросив их не говорить о девочке, оставленной в замусоренной квартире в Москве на несколько дней матерью, как о ребенке с синдромом маугли. Османов добавил, что в медицине и психиатрии в принципе не существует такого определения. Слова медика приводит «Царьград». 

Он также отметил, что ребенок благодаря действиями журналистов может в будущем получить психологическую травму, узнав о прицепившемся к ней клише. 

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

«Безобразие и безответственность по отношению к ребенку, которому 5 лет», — возмутился Османов.

В минувшее воскресенье пятилетнюю девочку спасли из запертой квартиры на Ленинградском шоссе в российской столице. Там ребенок был вынужден жить несколько дней в антисанитарных условиях, утопая в мусоре. МЧС и полицию вызвали соседи, услышавшие плач девочки.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #ребенок #главврач

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