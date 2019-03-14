Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов обратился к сотрудникам средств массовой информации, попросив их не говорить о девочке, оставленной в замусоренной квартире в Москве на несколько дней матерью, как о ребенке с синдромом маугли. Османов добавил, что в медицине и психиатрии в принципе не существует такого определения. Слова медика приводит «Царьград».

Он также отметил, что ребенок благодаря действиями журналистов может в будущем получить психологическую травму, узнав о прицепившемся к ней клише.

«Безобразие и безответственность по отношению к ребенку, которому 5 лет», — возмутился Османов.

В минувшее воскресенье пятилетнюю девочку спасли из запертой квартиры на Ленинградском шоссе в российской столице. Там ребенок был вынужден жить несколько дней в антисанитарных условиях, утопая в мусоре. МЧС и полицию вызвали соседи, услышавшие плач девочки.