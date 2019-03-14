РФ предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие
Мирное соглашение между правительством Центральноафриканской республики и 14 вооруженными группами подписали месяц назад, однако обстановка в ЦАР уже заметно улучшилась и в страну возвращаются беженцы, передает панафриканское информационное агентство African Daily Voice.
Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин напомнил, что РФ активно участвовала в организации переговоров в Хартуме. По его словам, дальнейшая судьба ЦАР зависит от действий местного правительства.
«Какой путь развития страны оно выберет», — добавил эксперт.
Если власти ЦАР сделают ставку на интеграцию в западный проект, тогда все усилия потрачены впустую, продолжил Коровин. Однако руководство страны может дальше взаимодействовать с РФ, сотрудничать в экономических и политических сферах.
«Сейчас там ситуация очень зыбкая, поэтому сложно давать прогнозы», — отметил эксперт.
Коровин объяснил информационно-аналитическому журналу «Слово и Дело», что российская сторона предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие, но это альтернативный западному мировоззренческий проект. Запад смотрит на Африку исключительно, как на территорию с ресурсами, поэтому не обращает внимания ни на социально-экономическую сферу, ни на вопросы безопасности.
#Centrafrique : plusieurs déplacés et réfugiés reviennent dans leurs zones respectives depuis février, suite à l’accalmie observée après l’accord de paix signé entre le gouvernement et les groupes armés du pays...https://t.co/PHADM8DBpB pic.twitter.com/TnRS5N6ulY— African Daily Voice_fr (@ADVinfo_fr) March 14, 2019