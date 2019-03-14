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18:52   14 Марта 2019
Весь мир

РФ предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие

РФ предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие

Мирное соглашение между правительством Центральноафриканской республики и 14 вооруженными группами подписали месяц назад, однако обстановка в ЦАР уже заметно улучшилась и в страну возвращаются беженцы, передает панафриканское информационное агентство African Daily Voice.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин напомнил, что РФ активно участвовала в организации переговоров в Хартуме. По его словам, дальнейшая судьба ЦАР зависит от действий местного правительства. 

«Какой путь развития страны оно выберет», — добавил эксперт.

РФ предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие

Если власти ЦАР сделают ставку на интеграцию в западный проект, тогда все усилия потрачены впустую, продолжил Коровин. Однако руководство страны может дальше взаимодействовать с РФ, сотрудничать в экономических и политических сферах.

«Сейчас там ситуация очень зыбкая, поэтому сложно давать прогнозы», — отметил эксперт. 

РФ предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие

Коровин объяснил информационно-аналитическому журналу «Слово и Дело», что российская сторона предлагает ЦАР безопасность, стабильность и развитие, но это альтернативный западному мировоззренческий проект. Запад смотрит на Африку исключительно, как на территорию с ресурсами, поэтому не обращает внимания ни на социально-экономическую сферу, ни на вопросы безопасности.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #запад #общество #цар

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