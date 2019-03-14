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18:55   14 Марта 2019
Россия

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 27 мая

Министерство просвещения России и Рособрнадзор утвердили расписание Единого государственного экзамена. Приказ доступен на портале правовой информации.

Основной период сдачи пройдет с 27 мая по 1 июля. В первый день выпускники 11-х классов сдадут географию и литературу, 29 мая — математику, а 31 мая — историю и химию. Экзамен по русскому языку состоится 3 июня, еще через два дня предстоит физика и письменная часть по иностранным языкам, 7 и 8 числа — устная часть, 10 июня — обществознание и 13 июня — биология и информатика.

17 июня и 1 июля выделили под резерв. Досрочный период пройдет с 20 марта по 10 апреля, дополнительный — с 3 по 20 сентября.

Выпускники этого года, которые не удовлетворены результатами обязательных экзаменов или повторно получили низкую оценку на государственной итоговой аттестации в резервный день, могут пройти аттестацию по русскому языку и математике базового уровня в сентябре.

15 февраля глава министерства науки и высшего образования Михаил Котюков сообщил, что Россия готова открыть центр приема ЕГЭ в Минске, Белоруссия.

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Автор: Анна Манц
#егэ #график #рособнадзор #минпросвещения

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