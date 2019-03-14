Замгенсека ООН обеспокоила ухудшающаяся ситуация в Идлибе

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок в четверг, 14 марта, в ходе конференции в Брюсселе заявил, что масштабный военный штурм против Идлиба приведет к крупнейшей гуманитарной катастрофе. По его словам, это просто неприемлемо.

«Я чрезвычайно обеспокоен ухудшающейся ситуацией в Идлибе», — сказал Лоукок.

По итогам переговоров российского и турецкого лидеров в Сочи 17 сентября 2018 года министры обороны РФ и Турции не только подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации, но и договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону.

Террористы ежедневно нарушают режим прекращения огня и дестабилизируют ситуацию в демилитаризованной зоне в Идлибе. Боевики обстреливают из минометов и ракет поселения на севере провинций Хама и в горной Латакии, а также пытаются атаковать позиции сирийской армии вдоль демилитаризованной зоны.