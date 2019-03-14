Как США поссорились с Турцией в Сирии и не подружились с Израилем

Спецпосланник ООН по Сирии Гейер Педерсон, выступая в конце февраля в Совбезе ООН, не стал сбрасывать со счетов гипотетическое военное столкновение внешних игроков в Сирии. Дипломат призвал сосредоточиться на работе по недопущению конфликта. В противном случае Педерсон предрек региону катастрофические последствия.

Опасения понятны. Если на одной территории действуют военнослужащие Ирана и Израиля, то избежать их столкновения практически невозможно, а если столкнутся силы России и США, то последствия такого сценария для мира могут быть воистину катастрофическими.

Геополитика Ближнего Востока на пальцах

Как сегодня выглядит геополитическая конструкция Ближнего Востока. Наверху есть гегемон. С пьедестала Россия успешно спихивает США, и только вопрос времени, когда американцы потеснятся.

Уровнем ниже Турция, Иран, Израиль и Саудовская Аравия борются между собой за влияние в регионе. Условные границы зон контроля государств динамичны: то расширяются, то сужаются. И успех зависит от того, с кем именно из геополитических центров те заключили союзы. Сейчас Турция и Иран, которые первые поставили на Россию, наступают, а Израиль и Саудовская Аравия, сделавшие ставку на проигрывающих американцев, обороняются. И пытаются удержать за собой все, что было «завоевано в предыдущие годы».

Москва в ближневосточной многоходовке, как до этого США, будут стараться оставить сильными все четыре региональные державы и найти между ними некое устойчивое статус-кво.

Поэтому вооруженные силы всех этих заинтересованных государств сегодня и находятся на территории многострадальной Сирии. Россия ВКС РФ и ВМФ законно, США - нет. Нет в Сирии разве что Саудовской Аравии, у которой все настолько плохо в Йемене, что она просто не в состоянии разорваться между двумя «фронтами».

США и Россия

Две сверхдержавы, обладающие потенциалом для взаимного гарантированного уничтожения, не могут воевать напрямую. Слишком велики риски. Предельно осторожно два основных конкурента действовали на протяжении кампании 2015-2018 годов. Российские самолеты участвовали практически во всех операциях Сирийской Арабской армии и нигде не пересекались с ВС США.

И даже, когда американцы наносили ракетные удары по силам Асада в ответ на якобы их «химические атаки», они всегда делали это так, чтобы ни дай бог не зацепить русских.

Скорее всего, и далее силы двух государств не столкнутся напрямую в регионе. Воевать друг с другом будут их союзники и сателлиты из местных сил.

Турция и США

Еще недавно о прямом противостоянии этих двух стран членов блока НАТО никто не мог бы и помыслить. Но все резко изменилось в 2014 году, когда руководство Турции приняло стратегическое решение далее ориентироваться не на Вашингтон, а на Москву.

Именно Россия смогла предложить Турции такие условия, от которых, попавшая в трудное положение Анкара, не могла отказаться. Условия были настолько привлекательны для нынешнего турецкого руководства, что разбить этот необъявленный союз не смогли даже несколько очень грязных провокаций (сбитый российский бомбардировщик Су-24 и убийство российского посла в Турции Павлова).

Смена стратегии привела турецкую регулярную армию на север Сирии, где она начала медленно, но планомерно выдавливать, вначале работающую в интересах США ИГ («Исламское государство» - запрещенная в РФ террористическая организация – прим. ред.), а затем и курдские вооруженные отряды, с которыми у турецких военных давние счеты.

А поскольку курды стали в Сирии главными союзниками Вашингтона, то столкновение армий двух стран членов НАТО стало весьма вероятным. И остается таким до сих пор.

Возможно, такое столкновение было, но прошло вдали от глаз прессы. Несколько таинственных катастроф американских вертолетов очень трудно объяснить случайностью или работой «местных партизан». Ни Вашингтон, ни тем более Анкара стараются не распространяться на эту тему. США прилагают титанически усилия, чтобы вернуть Турцию в свою орбиту, а Анкара не желает рвать с американцами окончательно, чтобы тем самым не сужать свои возможности во время торга с «русскими партнерами».

Именно поэтому США раз за разом, начиная с ноября 2017 года сдает своих союзников в северном Ираке и Сирии. Вначале это был Киркук, который курды по совету американцев сдали правительственной армии Ирака без боя. Затем турки зачистили от них анклав Африн в Сирии. Сейчас Турция все настойчивее давит на Вашингтон, требуя отдать Манбидж. И американцы медленно, но неотвратимо сдают потомкам османов последний курдский оплот.

И другого выбора у них нет…

Иран и Израиль

Израиль и Иран с самого первого дня конфликта ведут на территории Сирии практически неприкрытую войну друг против друга. Израильский спецназ совершает диверсии против проиранских отрядов, авиация постоянно наносит бомбовые удары, а израильские политики прилагают максимум усилий, чтобы иранские военные покинули территорию страны.

Иран не собирается уступать. Его достижения за последние годы впечатляющие, и просто так он не собирается от них отказываться. Впервые со времен Исламской революции иранская армия напрямую вышла к израильской границе и смогла разместить возле нее свои базы. И это, несмотря на постоянные удары в ответ и потери дает Тегерану массу преимуществ.

К сожалению, до настоящего мира в некогда единой Сирии пока очень далеко. Слишком противоречивы интересы региональных держав и, что самое главное, пока не окончена схватка за гегемонию над регионом. И именно это дает основание предполагать, что бои в Сирии между собой будут продолжаться и далее.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.