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18:37   14 Марта 2019
Россия

Лавров и президент Австрии провели переговоры в Вене

Лавров и президент Австрии провели переговоры в Вене

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Вену встретился с лидером Австрии Александром Ван дер Белленом. 

Переговоры прошли в Вене в рамках 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Как говорится в сообщении МИД РФ, Лавров и Ван дер Беллен в закрытом формате обсудили актуальную повестку дня, в том числе создание Форума общественности «Сочинский диалог».

Помимо этого, в ходе встречи удалось обговорить международные темы, ситуацию на Украине и политический кризис в Венесуэле.

Заявление о запуске форума было подписано 12 марта.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Они обсудили двусторонние отношения и ключевые моменты международной повестки дня. 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #лавров #политика #австрия #мид рф #ван дер беллен #сочинский диалог

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