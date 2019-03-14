Лавров и президент Австрии провели переговоры в Вене
Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Вену встретился с лидером Австрии Александром Ван дер Белленом.
Переговоры прошли в Вене в рамках 62-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Как говорится в сообщении МИД РФ, Лавров и Ван дер Беллен в закрытом формате обсудили актуальную повестку дня, в том числе создание Форума общественности «Сочинский диалог».
Помимо этого, в ходе встречи удалось обговорить международные темы, ситуацию на Украине и политический кризис в Венесуэле.
Заявление о запуске форума было подписано 12 марта.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Они обсудили двусторонние отношения и ключевые моменты международной повестки дня.