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18:22   14 Марта 2019
Россия

Слуцкий выразил «респект» французским коллегам, приехавшим в Крым

Слуцкий выразил «респект» французским коллегам, приехавшим в Крым

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий воздал должное мужеству посетивших Крым французских политиков, которые из-за позиции по полуострову потеряли должности в парламенте Франции.

Он отметил, что визит делегации стал третьим по счету. Французы получили большой авторитет на родине, «потому что сказали правду о событиях в Крыму, правду о том, как настроена Россия на сотрудничество с Европой».

«Хотел бы выразить свой «респект» нашим коллегам», — сказал Слуцкий.

Депутат обратился к делегации на встрече с руководством парламента республики. Стоит отметить, что слово «респект», которое сейчас считается сленговым, имеет французские корни. Изначально оно вышло из латинского языка, но в Россию попало через французский в 18 веке. Совсем недавно «респект» считался устаревшим, но слово приобрело вторую жизнь через английский язык.

Делегация из Франции прибыла на территорию крымского полуострова 13 марта. В нее вошли члены парламента, представители муниципальной власти, бывшие и действующие депутаты Национального собрания.

Слуцкий выразил «респект» французским коллегам, приехавшим в Крым

Крымский полуостров вернулся в состав России в марте 2014 года. Решение было принято жителями территориальной единицы. На референдуме более 90 процентов населения высказалось за присоединение к Российской Федерации. Вся передача территории соответствовала законам, нормам и правилам внутреннего и международного права. Однако Украина и страны, которые ее поддерживают, считают полуостров незаконно отобранным.

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Автор: Анна Манц
#франция #крым #слуцкий

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