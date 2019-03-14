Почти 170 отелей построят в Турции

Инвесторы получили сертификаты поощрения на строительство 167 отелей от турецкого министерства торговли, следует из доклада Союза отельевров Турции. Строения вместят свыше 28 тысяч постояльцев.

Стоимость сертификатов превышает три миллиарда турецких лир, около 550 миллионов долларов. Новые отели разместят в 49 провинциях государства. Три звезды получат 89 зданий, четыре — 38, еще 15 строений станут бутик-отелями. Проекты создадут более восьми тысяч рабочих мест.

Стамбул, который принимает около трети туристического потока, занял первое место по числу заявок на строительство. На его территории воздвигнут 22 отеля. Инфраструктура провинций Анталья и Мугла пополнится 17 и 14 гостиницами соответственно.

В прошлом году инвесторам выдали сертификаты на постройку 192 отелей в 56 провинциях. Общая вместимость составила 33 тысячи мест, а стоимость — более трех миллиардов лир.

Ранее Ассоциация туристических операторов России сообщила о возможном снижении турпотока в Турцию на 20 процентов в текущем году. Однако количество российских туристов может сохранить и даже превысить прошлогодний показатель. Турецкие эксперты считают, что наибольшее количество туристов, которые посетят курорты страны в этом году, приедет из России и Германии — порядка шести и пяти с половиной миллионов человек соответственно.