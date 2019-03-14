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17:53   14 Марта 2019
Весь мир

Сербия задержала пять человек за реэкспорт греческих фруктов в РФ

Сербия задержала пять человек за реэкспорт греческих фруктов в РФ

Сотрудники налоговой полиции и отделения министерства внутренних дел Сербии по борьбе с коррупцией в четверг, 14 марта, задержали пять человек за подделку документов на греческие фрукты. По информации сербской налоговой службы, фрукты из Греции реэкспортировали в Россию на условиях беспошлинной торговли.

Предварительно, сотрудники сельскохозяйственного предприятия в городе Алексинац, белградец и житель поселка Дражевац организовали импорт греческих фруктов на имя фирмы из Белграда. Сельхозпродукцию ввозили, снабжали фрукты поддельными документами о сербском происхождении и экспортировали в РФ согласно договору о беспошлинной торговле между Белградом и Москвой.

Сербия задержала пять человек за реэкспорт греческих фруктов в РФ

Подозреваемых задержали за злоупотребление служебным положением и незаконную прибыль в размере 104,8 миллиона динаров (почти 888 тысяч евро или 66 миллионов рублей).

«Задержанных арестовали на 48 часов по обоснованному подозрению в отмывании денег», — резюмировали в сербской налоговой службе. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сербия #греция #фрукты

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