Сербия задержала пять человек за реэкспорт греческих фруктов в РФ

Сотрудники налоговой полиции и отделения министерства внутренних дел Сербии по борьбе с коррупцией в четверг, 14 марта, задержали пять человек за подделку документов на греческие фрукты. По информации сербской налоговой службы, фрукты из Греции реэкспортировали в Россию на условиях беспошлинной торговли.

Предварительно, сотрудники сельскохозяйственного предприятия в городе Алексинац, белградец и житель поселка Дражевац организовали импорт греческих фруктов на имя фирмы из Белграда. Сельхозпродукцию ввозили, снабжали фрукты поддельными документами о сербском происхождении и экспортировали в РФ согласно договору о беспошлинной торговле между Белградом и Москвой.

Подозреваемых задержали за злоупотребление служебным положением и незаконную прибыль в размере 104,8 миллиона динаров (почти 888 тысяч евро или 66 миллионов рублей).