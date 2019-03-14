США устроили гуманитарную катастрофу в сирийском лагере «Эр-Рукбан»

Координационные штабы России и САР сообщают о катастрофической ситуации в сирийском лагере беженцев «Рукбан», произошедшей из-за попустительства США и бесчинств подконтрольных им вооруженных групп. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Военные утверждают, что обстановка в лагере ухудшается с каждым днем. Вашингтон предпочитает игнорировать преступления, совершаемые членами подконтрольных американцам бандформирований на территории «Рукбана» и попустительствует боевикам. В совместном заявлении координационных штабов утверждается, что обстановка в лагере становится криминогенной: мирных сирийских граждан, проживающих на территории Рукбана, привлекают к незаконной контрабанде оружия и боеприпасов. Утверждается, что процветает и торговля людьми.

Эти факторы повышают уровень террористической опасности в регионе. При этом большинство сирийцев, остающихся в лагере, желают как можно скорее оказаться в местах предыдущего постоянного проживания, но насильно удерживаются в Рукбане американскими войсками и их союзниками. При этом вооруженные формирования, контролируемые американцами, по прежнему продолжают бесчинствовать в зоне возле военной базы «Ат-Танф». Российская сторона и официальный Дамаск сообщают, что члены этих банд заставляют обездоленных сирийцев из лагеря работать на себя.

Стоит отметить, что накануне началась международная конференции стран-доноров по сбору средств для помощи Сирии. Парадоксально, но на заседание не пустили официальное руководство самой республики. Тем не менее, Москва и Дамаск все равно надеются, что собранные деньги будут потрачены на восстановление мирной жизни в арабской республике.

Корреспондент ФАН побеседовал с доктором политических наук из РЭУ им. Г. В. Плеханова Андреем Кошкиным. Военный эксперт рассказал изданию, что США сохраняют последовательность в своей международной политике. По мнению политолога, руководство Соединенных Штатов не волнует благополучие сирийского народа и интересы САР. Американские действия на Ближнем Востоке Кошкин назвал «пренебрежительными ко всем странам и их населению».

Военный аналитик подчеркнул, что в Белом доме уже не в первый раз пытаются свергнуть легитимное руководство Сирии, используя для этих целей в том числе и членов вооруженных бандформирований. Они сражаются на стороне США под американским командованием против радикалов из запрещенной в России террористической организации «Исламское Государство»*. Кошкин уверен, что такая политика демонстрирует желание Вашингтона дискредитировать и бойкотировать официальные сирийские власти, создав силу, противодействующую официальному Дамаску.

«США делали ставку на «Исламское государство»* и рассчитывали, что боевики смогут свергнуть Башара Асада. Но ИГ* уничтожили российские ВКС совместно с Сирийской Арабской Армией», — поделился мнением эксперт.

Но планы США в Сирии потерпели поражение, поэтому сейчас Вашингтон саботирует ситуацию и причиняет страдания сирийским гражданам. Ведь низкий уровень жизни и бедственное положение сирийцев позволяет американцам, предпочитающим воевать чужими руками, вербовать новых боевиков в ряды радикальных группировок.

«В данном случае саботаж связан с лагерем «Эр-Рукбан». Это их зона ответственности, американцы не хотят, чтобы стало известно, как создавались условия гуманитарной трагедии. Эти условия формировались для того, чтобы успешно рекрутировать боевиков в террористические организации», — уверен профессор Андрей Кошкин.

8 марта Россия и Сирия призвали США расформировать лагерь «Рукбан» и освободить его жителей. Представители Сирийского общества Красного полумесяца сообщали, что сирийские беженцы жалуются на насильственное удержание на территории лагеря вооруженными группами, поддерживаемыми США​​​. ООН, Сирийский Красный Полумесяц и официальный Дамаск также потребовали у американского командования пропустить гуманитарную миссию в «Эр-Рукбан». Соединенные Штаты — единственные, кто не согласовал возвращение беженцев из лагеря.

*террористическая организация, запрещенная судом на территории Российской Федерации.