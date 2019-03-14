Опрос показал, что 89% жителей Крыма вновь проголосовали бы за воссоединение в РФ

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Симферополе сообщил о том, сколько жителей Крыма проголосовали бы на референдуме о присоединении региона к России так же, как и в 2014 году.

«89 процентов крымчан сказали, что, как и тогда, выбрали бы вариант воссоединения с Россией», — заявил Федоров.

При этом, отметил он, за то, чтобы Крым был частью Украины высказались лишь три процента жителей полуострова. Глава ВЦИОМ подчеркнул, что если бы в ближайшее воскресенье прошел повторный референдум с теми же вопросами, что и в 2014 году, то доля проголосовавших за воссоединение Крыма с РФ оказалась бы еще выше.

Федоров заметил, что в 2015 году во время аналогичного опроса 90 процентов респондентов поддержали присоединение полуострова к России, а в 2016 году об этом сообщили 89 процентов.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился в регионе в минувшее воскресенье, 10 марта. На вопросы социологов ответили 1,6 человек старше 18 лет. Выборка считается для данного региона репрезентативной, добавил Федоров.