Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

 Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»
Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

 Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию

Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию
Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

 Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

Состоялась первая продажа автомобиля с электронным ПТС

 Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»

Главврач Тушинской больницы призвал не называть брошенную на Ленинградке девочку «маугли»
Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

 Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию

Лукашенко хочет «встряхнуть» Белоруссию
Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

Трамп считает, что переговоры по Brexit надо вести по-другому

 Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8

Франция изучает черные ящики разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX 8
18:08   14 Марта 2019
Россия

Опрос показал, что 89% жителей Крыма вновь проголосовали бы за воссоединение в РФ

Опрос показал, что 89% жителей Крыма вновь проголосовали бы за воссоединение в РФ

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров на пресс-конференции в Симферополе сообщил о том, сколько жителей Крыма проголосовали бы на референдуме о присоединении региона к России так же, как и в 2014 году.

«89 процентов крымчан сказали, что, как и тогда, выбрали бы вариант воссоединения с Россией», — заявил Федоров.

При этом, отметил он, за то, чтобы Крым был частью Украины высказались лишь три процента жителей полуострова. Глава ВЦИОМ подчеркнул, что если бы в ближайшее воскресенье прошел повторный референдум с теми же вопросами, что и в 2014 году, то доля проголосовавших за воссоединение Крыма с РФ оказалась бы еще выше.

Опрос показал, что 89% жителей Крыма вновь проголосовали бы за воссоединение в РФ

Федоров заметил, что в 2015 году во время аналогичного опроса 90 процентов респондентов поддержали присоединение полуострова к России, а в 2016 году об этом сообщили 89 процентов.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился в регионе в минувшее воскресенье, 10 марта. На вопросы социологов ответили 1,6 человек старше 18 лет. Выборка считается для данного региона репрезентативной, добавил Федоров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#крым #вциом #воссоединение с россией

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...