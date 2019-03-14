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17:12   14 Марта 2019
Россия

Состояние здоровья Началовой улучшилось

Состояние здоровья Началовой улучшилось

Состояние российской певицы Юлии Началовой, которая находится в искусственной коме, немного улучшилось. Об этом написала официальный представитель артистки Анна Исаева в соцсети Instagram.

Ранее стало известно, что Началова госпитализирована в одну из московских клиник. Состояние артистки оценивалось как тяжелое, ее подключили к искусственной вентиляции легких.

При этом диагноз представитель певицы не озвучила. По словам Исаевой, артистке «чуть-чуть лучше», но она все еще находится в искусственной коме. Она добавила, что сбой в организме произошел из-за того, что у Началовой ранее было заражение ноги после того, как она ее натерла

«У певицы несколько диагнозов, которые могли бы так негативно повлиять на ее организм», — объяснила представитель Началовой.

Юлия Началова — певица и телеведущая, получила широкую известность благодаря композициям «Герой не моего романа», «Между мной и тобой», «Цветик-семицветик».

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Автор: Арсений Аскольский
#здоровье #кома #началова

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