Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин сообщил о разработке открытого программного интерфейса приложения «Мой налог» на мастер-классе по цифровизации сферы для финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

«Для удобства пользователей налоговая служба разработала открытый API для взаимодействия с банками и операторами электронных площадок. С помощью открытого API они смогут интегрировать функционал приложения «Мой налог» в свои программные продукты и сервисы, а это еще больше упростит уплату НПД», — объяснил он.

Разработка значительно упрощает оплату. В приложении зарегистрировались свыше 40 тысяч самозанятых россиян.

Эксперимент по налогообложению профессионального дохода стартовал 1 января в столице, Подмосковье, Калужской области и в Республике Татарстан. Он продлится до 2028 года. Проект позволил самозанятым, чей доход не превышает 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллионов в год, оплачивать четырехпроцентный налог при работе с физлицами и шестипроцентный — при сотрудничестве с компанией. При переходе на новый формат лицо освобождается от уплаты НДФЛ в размере 13 процентов.