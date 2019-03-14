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17:20   14 Марта 2019
Ближнее зарубежье

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

Министерство иностранных дел Южной Осетии в четверг, 14 марта, сообщило, что Цхинвал серьезно обеспокоила информация о якобы запланированной в Грузии очередной провокации, направленной на дестабилизацию ситуации на государственной границе.

По информации МИД, грузинские активисты-провокаторы открыто призывают людей в пятницу, 15 марта, демонстративно нарушить режим государственной границы, незаконно перейти в Южную Осетию и провести на территории республики пропагандистскую акцию. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что проведение приграничной провокации, «по заведенной в Грузии традиции», приурочат к началу предстоящего 2-3 апреля очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Южную Осетию обеспокоили сообщения о готовящейся провокации на границе с Грузией

«Далеко не в лучшую сторону может сказаться на его результатах и на Женевском процессе в целом», — подчеркнули в МИД Южной Осетии.

Цхинвал рассчитывает, что грузинские власти не допустят незаконного пересечения государственной границы, предотвратят попытку эскалации обстановки и откажутся от «поощрения подобных действий в отношении Южной Осетии».

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Автор: Анатолий Кубарев
#мид #грузия #граница #южная осетия

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