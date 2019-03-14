Псковские десантники получили новые боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщал о необходимости улучшить систему управления десантными частями и укрепить их материальное обеспечение модернизированной техникой.

Церемония передачи батальонного комплекта военной техники прошла в четверг на территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. В мероприятии поучаствовал замкомандующего ВДВ по материально-техническому обеспечению генерал-майор Нариман Тимергазин.

Как сообщается на сайте Минобороны РФ, в соединение поступили пять батальонных комплектов 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ «Ракушка». Отмечается, что командиры подразделений и экипажи боевых машин прошли специализированный курс переподготовки. Обучение проходило в Омске на базе учебного центра ВДВ.

Тимергазин отметил, что выполнение заданий гособоронзаказа в 2011-2018 годах в интересах ВДВ позволило повысить количество современной бронетанковой техники практически в 3,5 раза. В этом году в парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения ожидается поступление еще двух батальонных комплектов. С ними доля современных образцов вооружения составит порядка 68 процентов.

Воздушно-десантные войска и впредь будут играть большую роль в системе военной безопасности Российской Федерации, подчеркнул Тимергазин.

Как заявлял ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, для того, чтобы ВДВ представляли собой высокомобильную и мощную ударную силу, их активно оснащают перспективным вооружением, техникой, а также средствами разведки.

Как сообщил министр, за последние несколько лет в ВДВ создали танковые роты, роты беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Также произошло переформирование разведывательных рот в разведбатальоны.

Тем самым, боевой потенциал Воздушно-десантных войск в Россйской Федерации возрос на 20 процентов, резюмировал Шойгу.

БМД-4М - скоростные плавающие гусеничные машины с высокотехнологичными системами вооружения.

БТР-МДМ «Ракушка» – десантируемый бронетранспортер, вооруженный двумя пулеметами. Его экипаж вмещает двух человек, а количество десантируемых достигает 13-и.