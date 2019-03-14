Бомбардировщик-носитель ядерных ракет США провел разведку у границ РФ

США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Это оружие способно переносить авиабомбы и ядерные крылатые ракеты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные западных авиадиспетчерских служб.

Ожидается, что в ближайшее время в Великобританию направят еще несколько бомбардировщиков B-52H Stratofortress. Всего восемь единиц таких машин ожидается на базе Фэрфорд. Один из бомбардировщиков перед прибытием на место совершил разведывательный полет возле российских границ у Балтийского моря.

Бомбардировщик-разведчик вылетел с американской авиабазы Барксдейл, штат Луизиана. При подлете к европейским границам пилот провел самолет возле Шотландии в районе Северного моря, а затем полетел через воздушное пространство Германии в Балтийские воды. Над Балтийским морем, в районе германского острова Рюген, военный борт направился вдоль польских берегов к Калининградской области. При этом отмечается, что пилоты борта демонстративно выключили транспондер, осуществляя полет на высоте 8,2 тысяч метров.

Российская ПВО наблюдала бомбардировщик несколько минут во время того, как он приблизился на расстоянии около 100 метров к морской границе России. Далее самолет направился на британскую авиабазу.

Напомним, что 18 марта НАТО и Грузия запланировали военные учения с целью «обучения грузинских вооруженных сил натовским стандартам проведения совместной подготовки». Британская военная база Фэрфорд постоянно используется руководством США для размещения своих ВВС на европейской территории. Из этой авиабазы вылетали американские бомбардировщики, атакующие бывшую Югославию в 1999 году и Ирак в 2003 году. В конце февраля патрульный самолет ВВС США провел разведку у российских берегов Черного моря, но был засечен мониторинговым ресурсом PlaneRadar. В последнее время американские ВВС стали часто появляться у границ России: 28 января российский истребитель Су-27 был отправлен для перехвата самолета-разведчика ВВС США «Poseidon».